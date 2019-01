La Barcelona "de cinema": 26 rutes pels escenaris de les pel·lícules que han passat per la ciutat

El professor i investigador de l'Escola Universitària del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB Eugeni Osácar revisita la Barcelona "de cinema" en l'assaig 'Barcelona, una ciutat de pel·lícula' (dièresi), on proposa 26 rutes per concertar els escenaris de la ciutat comtal que han servit d'escenari per a la indústria cinematogràfica.





L'assaig recorda el pas d'artistes com Richard Gere, Idris Elba, Jack Nicholson i Scarlett Johansson, i rememora alguns dels seus racons més cinematogràfics: "Barcelona ho té tot per funcionar com a plató de rodatges", especialment per la seva llum (de 10 a 12 hores per dia), els seus miradors, el mar, la muntanya i l'arquitectura.





Aquest assaig és una reedició ampliada de l'obra homònima que va publicar fa cinc anys, i afegeix episodis: un sobre el cinema francès i la seva relació amb Barcelona; un altre sobre el cinema català del segle XXI; un sobre les directores catalanes, i un altre sobre el cinema asiàtic.





I ha incorporat un capítol sobre l'ús de Barcelona com a escenari d'altres ciutats: per exemple, quan els seus carrers gòtiques van ser usades per Tom Tykwer per rodar 'El perfum', i quan Orson Welles va simular que aquestes eren Nàpols.





Grans moments per al cinema

Entre els moments més significatius de la Barcelona cinematogràfica, ha destacat els primers rodatges de documentals d'escassos minuts a Barcelona per part de col·laboradors dels germans Lumière, mesos després de projectar la primera pel·lícula a París el 1895: "Va venir a Barcelona Alexandre Promio, l'equip dels Lumière ".





El 1924, la "parella cinematogràfica més coneguda del món", integrada per Mary Pickford i Douglas Fairbanks, van viatjar a Barcelona per a una promoció, una cosa molt habitual ara i que en aquell moment no ho era, i menys a Barcelona.





A més, a Barcelona es va rodar la primera pel·lícula de ficció internacional: 'La bandera' el 1935, dirigida per Julien Duvivier, ia part d'aquests grans moments "hi ha dècades i dècades" d'actors i directors que han passat per la ciutat, com a 1975 la visita de Michelangelo Antonioni amb un Jack Nicholson ja consagrat i Maria Schneider tres mesos després de rodar 'l'últim tango a París'.





L'autor considera que, si com els Jocs Olímpics de 1992 van situar Barcelona al mapa turístic internacional, a nivell cinematogràfic la ciutat es va consagrar "al mapa internacional" amb el rodatge de 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar, amb una cinquantena de premis, inclòs l'Oscar a Millor Pel·lícula de Parla No Anglesa.





Després, fins a la crisi econòmica que va començar el 2008, "van ser deu anys de moltes produccions internacionals amb Barcelona com a plató natural", ha dit.









"Una de les ciutats més desitjades"

Segons la seva opinió, el futur cinematogràfic de la ciutat es presenta força positiu, ja que, malgrat una gestió de la ciutat que advoca per la convivència amb el turisme, Barcelona seguirà sent "una de les ciutats més desitjades per rodar i viure".





"Les grans produccions de desenes de milions que tallen les grans ciutats difícilment es rodaran a Barcelona", però sí que considera que la ciutat acollirà rodatges de produccions espanyoles i internacionals de certa dimensió.





Sobre l'afectació de la situació política en la quantitat de rodatges, Osàcar afirma que no afecta "ni en negatiu ni en positiu" perquè moltes de les pel·lícules estan coproduïdes per empreses catalanes que promouen igualment rodatges.





A més, ha explicat que l'obertura d'un centre de Netflix a Tres Cantos (Madrid) com a seu al sud d'Europa previsiblement "comportarà un augment de la producció de pel·lícules generades per Netflix, i alguna d'aquestes estarà parcialment rodada a Barcelona".