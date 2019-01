El PdeCat ignora Iceta en la seva proposta per negociar els pressupostos

Ni tan sols el secretari del PSC, Miquel Iceta, ha pogut intervenir en la negociació del suport del govern independentista per als Pressupostos de Pedro Sánchez. El PdeCat es nega un cop més a pactar amb el PSOE per aprovar els Pressupostos Generals de 2019, ignorant fins i tot aquesta proposta d'Iceta.





El motiu del 'no' als pressupostos per part del partit del President: buscar una alternativa de comandament en Torra més enllà de seguir les ordres de Carles Puigdemont, al qual alguns parlamentaris del seu propi partit ja miren amb escepticisme per no haver dut a terme de facto el mandat de l'1-O i retardar cada vegada més.





"Han sortit els presos polítics de la presó? ¿Han tornat els exiliats? Ha fet el president Sánchez algun moviment sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya? Crec que les respostes són no i, per tant, la nostra resposta a els pressupostos d'Espanya segueix sent no ", va declarar rotundament el passat dijous el president Torra a l'oferta d'Iceta per donar suport els seus comptes a canvi que ell doni suport a les de Sánchez.









Ni Torra ni Puigdemont cediran davant del Govern central en vigílies que comenci el judici contra els polítics presos al Tribunal Suprem, i més, seguint en competició amb ERC i Oriol Junqueras per fer-se amb la directriu social i política de l'independentisme annexionant a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ja Òmnium Cultural en els seus partits respectivament per a les pròximes eleccions.





Els dos partits independentistes es troben en un 'estira i arronsa' en la seva batalla per convertir-se en el veritable govern que "alliberarà Catalunya" i saben que pactar amb Pedro Sánchez o amb el PSC seria posar-li en safata al rival aquesta conquesta i ser titllats de "traïdors", com en el seu moment se li va cridar a Puigdemont.





Fins i tot malgrat les crides de la patronal Foment del Treball, liderada per l'exportaveu adjunt d'Unió al Congrés, Josep Sánchez Llibre, el PdeCat segueix obcecat en la seva conquesta de l'clamo dels catalans independentistes.





"Fins que no passi el judici no hi ha res a fer", resumeix una de les fonts consultades del independentisme per Voz Populi, més escèptica si és possible després de veure la reacció que ha tingut Ciudadanos, qualificant d'"última traïció" la possibilitat que el PSC doni suport als comptes de Quim Torra.









Només un moviment molt clar de Sánchez cap als independentistes, cosa que el posaria encara més en la corda fluixa de cara a les pròximes eleccions de maig, podria (sense garanties) fer canviar d'opinió al PdeCat per donar suport a l'Executiu en els seus pressupostos.