El Reial Madrid de les dues cares: Campió del Món i cinquè en La Lliga

21 gols ha encaixat el Madrid aquesta temporada, els dos últims a aquesta jornada 18, obres de William José (penal, 3 ') i de Rubén Pardo (82'), duplicant l'avantatge per la Reial Societat i donar una victòria amb contundència per l'equip basc (0-2).





Després de la marxa de Cristiano Ronaldo a la Juventus, els blancs han perdut el seu màxim golejador i Benzema ha renascut per portar les regnes a la davantera de l'equip en una extrema solitud que només sospesa amb un tant més a favor els gols que es colen en la porteria de Courtois, situant el Madrid a la cinquena plaça de la Lliga, fora de la Champions, de moment, de cara a la temporada que ve.





Unes estadístiques que no s'havien repetit pels del Bernabeu a 10 anys. En aquells dies, era Schuster i no Solari qui dirigia al conjunt blanc, i ja havia encaixat també 20 gols però ja en la jornada 13 i un 2 a 6 del Barça de Guardiola, cinc jornades abans que l'equip comandat per l'argentí, que, de la mà de Lopetegui, també va encaixar aquesta temporada un 5 a 1 davant els del Camp Nou.





Aquesta temporada, la manca d'un objectiu clar en el terreny de joc persisteix al Madrid, fins i tot després del canvi d'entrenador. Un estat que manté l'equip aconseguint victòries a Europa i el recent Mundialet de Clubs però que els enfonsa a La Lliga.





La primera d'elles i potser la que més agreuja la situació irregular i decebedora per a l'afició madridista és el fet que l'equip blanc falla ocasions molt clares en cada partit de la mà de Vinicius, Benzema o Lucas Vázquez ... el gallec té bones idees i intenta rematar é de vegades, però els dos davanters no culminen majoritàriament a la primera. Això els penalitza pel que fa a emportar-se els 3 punts en comptes de quedar-se a les taules o fins i tot, perdre partits davant les acusades absències de Bale per lesió i recent de Modric per un procés gripal.









Tampoc ajuda la fragilitat defensiva. Un Isco desaparegut i que té pocs minuts per la seva mala relació amb Solari, tampoc dóna la talla quan juga, ni en atac ni molt menys en l'ajuda defensiva. Tampoc està encertat Marcelo aquest curs, amb distraccions poc propis d'un central veterà i Sergio Ramos es manté, però sense brillar.





Un Madrid que li falta gol, que ofereix una imatge confusa, per les seves gestes internacionals i les seves ensopegades a La Lliga, aconseguint victòries escasses de joc i per la mínima, res voluminoses.





Un Madrid que està teixint el seu estil en la irregularitat, l'espontani, el circumstancial, sense creativitat, sense ganes de lluitar la pilota ni una tècnica de joc propi. Un Madrid amb el seu segon entrenador aquesta temporada al punt de mira, incapaç de donar arguments per justificar les seves victòries com a fets gloriosos i no com una cosa que ve de la mà del purament atzarós.