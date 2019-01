Avançar la jubilació per estalviar costos

El 72 per cent de les empreses espanyoles es planteja jubilar els seus treballadors més veterans per abaratir costos, segons indica un informe sobre la situació de les pensions de la consultora KPMG.





Entre les raons, destaquen que l'envelliment de la plantilla té més costos que contractar treballadors més joves al seu lloc.









Davant d'aquest panorama, l'informe assenyala que el 60 per cent de les empreses desconeix quins incentius donar per facilitar la sortida dels seus treballadors, ja que mentre uns accepten satisfets el moment de retirar-se, altres prefereixen seguir en el seu lloc de treball per no perdre poder adquisitiu.





Els experts aconsellen a les companyies que duguin a terme una tasca de comunicació interna, perquè els seus empleats coneguin què pensió pública cobraran de la Seguretat Social el dia que es jubilin.





Segons el seu estudi, només un 26% de les empreses compten amb un pla de previsió complementari.