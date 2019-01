La Catalunya avançada que té 300 menors dormint i robant als carrers

Any nou, problemes vells. Això és així perquè encara que s'hagi canviat l'últim dígit, les coses, per desgràcia, no canvien, continuen aquí com una llosa a l'espera que algú l'aixequi. El dolent de l'assumpte és que qui té competències en aquest assumpte està per altres menesters que ells consideren més importants: les persones haurien de ser la primera prioritat de qualsevol governant, la realitat és ben diferent, per desgràcia.









En plenes festes nadalenques, "es descobreix" amb dades de Mossos i Guàrdia Urbana que hi ha uns 300 menors marroquins que han arribat en pasteres i que es dediquen a robar. Aquests joves que han vingut a Barcelona fugint de la misèria del seu país, se suposa que estan protegits en centres de la Generalitat de Catalunya. La realitat és que aquests s'escapen dels mateixos. No s'adapten i molts s'escapen, diuen els especialistes. Per què passa això? Estan dotats els centres econòmicament i de personal qualificat? Donats els resultats sembla que no. Els professionals estan desbordats, no saben què fer.





La formació, la tolerància, l'empatia i uns professionals qualificats han de ser els elements que contribueixin a que els joves no decideixin marxar al carrer a malviure i robar com a sortida a la seva vida. Aquest és el seu futur?





Els "nens" del carrer de la Barcelona pròspera i la Catalunya avançada han escollit la muntanya de Montjuïc com el seu lloc per dormir. En els centres no els donen el que necessiten, això és evident. Alguna cosa s'està fent malament perquè aquesta situació s'hagi anat engrandint en els últims temps, sense que s'hagi fet res especial per buscar solucions més efectives. És una batalla que es hauria de guanyar a curt o mitjà plaça. Està en joc el futur d'uns joves i la seguretat als carrers.





El problema d'aquests joves és la frustració del que ells havien somiat com el paradís occidental, i aquest s'ha esfumat, la vida és més dura del que li havien explicat, o el que havia vist a les imatges projectades per les televisions. El somni europeu s'ha convertit en un drama per a aquests joves sense família.





La impaciència i la manca d'adaptació també contribueixen a que decideixin marxar dels centres. La droga escollida com a taula de salvació, en molts dels casos, fa estralls en la seva salut mental. Un risc més molt difícil de solucionar donada la manca de centres de salut mental i els existents estan molt saturats.





El cas d'aquests joves preocupa els cossos de seguretat, ja que aquests joves, com passa a França, són preses fàcils per als grups terroristes.





Alguna cosa caldrà fer amb ells, formen part dels exclosos socialment. Cal dedicar més recursos materials i humans per solucionar aquests casos. Mirar a una altra banda no soluciona res. Més aviat al contrari. Aquest és un problema de primera magnitud, no es pot permetre que aquestes coses succeeixin en una Catalunya rica, almenys això es diu.