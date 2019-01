Units descarta anar amb el PSC a les eleccions europees

El líder d'Units per Avancar, Ramon Espadaler, ha descartat que la seva formació es presenti a les eleccions europees d'aquest any amb el PSC, com van fer en les eleccions catalanes, pel que veu difícil que el seu partit acudeixi a aquests comicis.





Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista de RNE-Ràdio 4, en què ha argumentat que el PSC a nivell europeu està integrat en el Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates mentre que Units manté vincles amb el Grup Popular Europeu.





Espadaler ha explicat que les eleccions europees no són la seva prioritat, pel que considera que les possibilitats per presentar-se "són escasses".





No obstant, ha afirmat que estan negociant amb el PSC per presentar-se conjuntament a les eleccions municipals i que l'acord està "ben encarrilat".









Ha assegurat que la seva voluntat és acudir a les municipals amb el PSC o amb grups independents, i ha rebutjat arribar a acords preelectorals amb partits independentistes i amb partits "unionistes immobilistes", com el PP i Cs.





També ha insistit que no s'integraran en la candidatura de Manuel Valls a Barcelona: "Una aliança amb Cs, que és hostil amb tot el que representem de catalanisme, és absolutament impossible".





Així mateix, ha destacat que, en qualsevol acord, Units prioritzarà dos elements programàtics: les polítiques socials per a gent gran i que els ajuntaments siguin "elements de recuperació econòmica".