Aragonès diu a Sánchez que no hi ha "xec en blanc" per aprovar els Pressupostos

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat el president del Govern CENTRAL, Pedro Sánchez, que l'independentisme no li donarà "un xec en blanc" per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).





En una entrevista aquest dilluns a TV3, ha lamentat que encara no coneixen quina és la proposta de Sánchez i si buscarà una solució política que acabi amb la repressió o, "sota l'espasa de Dàmocles, que torna la dreta reaccionària", intentarà reclamar suport incondicional.





En aquest sentit, ha assenyalat que tot i que "és evident" que Sánchez no és com Mariano Rajoy, cal que faci passos, ja que la predisposició a parlar és bona però calen canvis de fons.









A més, ha rebutjat la proposta del PSC de donar suport als comptes catalanes a canvi del 'sí' del sobiranisme als PGE: "Entenem que els Pressupostos del Parlament no s'han de subordinar a la tramitació dels PGE".





Sobre els comptes del Govern, ha dit que si el PSC creu que el projecte "és prou bo per tramitar el pressupost amb uns PGE, també ho és sense, perquè no depenen dels PGE".





Aragonès ha detallat que els 'comuns' són un dels grups "que ha mostrat més predisposició" per negociar els comptes catalans, tot i que ha rebutjat augmentar l'IRPF a les rendes més altes, com reclamen, perquè la recaptació que s'obtindria no seria immediata ni rellevant, ha opinat.





REUNIÓ AMB EL GOVERN CENTRAL





Preguntat per si el Govern tornarà a reunir-se pròximament amb l'Executiu central, ha recordat que està prevista una trobada aquest mes: "Confio que si. Vam dir que seria al gener i no hi ha cap raó ni ha canviat res pel que no hagi de ser així ".





Qüestionat sobre si serà una reunió entre la consellera Elsa Artadi, ell mateix i les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet, ha dit que "més o menys serà aquest format".