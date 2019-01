El PP demana a Vox "no fer-li un regal tardà de Reis a Susana Díaz" a Andalusia

El secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, ha advertit sobre l'acord assolit amb Ciutadans a Andalusia que "ningú que vulgui canvis pot negar-se" a aquest pacte i ha demanat "no fer-li un regal tardà de Reis a Susana Díaz".





García Egea ha assenyalat que "l'única esperança de Susana Díaz es diu Vox, ella va a fer tot el possible per boicotejar aquest pacte".





En una entrevista a Europa Press, ha afegit que han de ser conscients del "moment històric" que es viu a Andalusia".





"Susana Díaz pot sortir elegida presidenta de la Junta d'Andalusia si Vox no dóna el seu suport a aquest pacte. Això seria un desastre", ha sentenciat.





Sobre la reforma de la Llei de Violència de Gènere, García Egea ha destacat que "no es pot debatre per Twitter ni en platós de televisió sense el mínim rigor exigit". "Totes les lleis es poden millorar, tota llei pot debatre però no per Twitter ni en platós de televisió, sinó al Parlament", ha explicat.





"Això no va d'homes contra dones, sinó d'agressors contra víctimes. Si volen debatre sobre lleis que facin les propostes al Parlament i no al Twitter", ha subratllat en referència a Vox.