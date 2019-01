Adolescents, no tot és imatge

La qüestió de la imatge sempre ha estat de vital interès per a l'adolescent. Tenir una imatge pròpia preocupa i ocupa. La manera de vestir, de portar els cabells, els complements que incorpora, tots ells són elements que constitueixen la imatge, que va molt més enllà de l'aspecte. És una imatge personal, tan personal com que té relació amb la identitat; és una imatge que diu alguna cosa de l'ésser, de qui és, de qui voldria ser, de amb què grups musicals o moviments culturals s'identifica. Aquesta imatge que parla i que diu coses de si als altres -fins i tot diu més del que el subjecte sap- requereix de la mirada de l'altre, requereix ser mirat per uns altres. És una forma de llenguatge que se centra en la imatge, la mirada, i l'exhibició.









Això no és cap novetat per als pares d'adolescents del segle XXI. No tenen més que recórrer a la seva pròpia història, que connectar amb la seva adolescència per recordar la rellevància que tenia la qüestió de la imatge (o de vegades de l'anti-imatge, la imatge del que passa de la imatge). Les repetides passades pel mirall, el temps dedicat al pentinat, a la combinació de la roba, a la selecció dels complements; els pares poden identificar-se amb els seus fills adolescents en aquesta ocupació-preocupació-dedicació a la pròpia imatge. Poden reconèixer-se en això, trobar una familiaritat, una cosa compartida (tot i que diferit en el temps) amb el seu fill, amb la seva filla. No és que als adults no els importi la seva imatge, però ella té una altra significació en la seva vida, menys transcendental, menys radical, més relativa. De l'adult es pot esperar que vagi més enllà de la imatge, que el procés de reconeixement del seu ésser, de la seva identitat, es fonamenti en aspectes simbòlics, en aspectes més lligats a la seva història, al llenguatge, a les paraules. No puc deixar d'afegir que també entre els adults la hiperpotència de les imatges va a més, de la mà de les tendències de l'època actual del culte al cos i del mandat social de ser feliç.





L'adolescent del segle XXI va néixer en un món digital, envoltat de dispositius electrònics i familiaritzat amb les xarxes socials. En el passatge per l'educació secundària obligatòria ha incorporat la infotecnologia en els processos d'ensenyament-aprenentatge i formen part de la seva formació personal. Utilitzen plataformes educatives, llocs web que comparteixen professors, alumnes i pares, amb les eines de comunicació i de diversos tipus que formen part d'això. L'ordinador portàtil és una eina bàsica.





També les relacions socials de l'adolescent tenen una dimensió digital, tant en les relacions d'un a un com en els grups i les xarxes socials. Una dimensió que respon al seu desig i al seu interès. L'adolescent construeix una identitat digital, té una presència virtual i participa activament en les xarxes. En elles la imatge té un paper preponderant; fotos i vídeos prenen valor de llenguatge. Expliquen i comuniquen a través de les imatges que ensenyen i que miren. Tenir molts amics i contactes, ser seguidor i tenir seguidors, donar i rebre 'likes' té per a ells gairebé tanta transcendència com la seva vida social 'off-line'. En aquest camp els pares no poden comptar amb la referència de la seva experiència com a adolescents, cosa que no ajuda a la comprensió d'aquest fenomen i produeix una certa perplexitat a l'hora d'exercir les funcions parentals. I no es tracta de si el d'abans era millor o pitjor, sinó que es tracta d'una diferència irreductible.





Tot això ha comportat un enriquiment en la vida de l'adolescent; li obre possibilitats i oportunitats a nivell del social i de la comunicació, l'entreteniment i de la cultura. Però com acostuma a passar amb les adquisicions i els canvis, també es paga un preu. L'omnipresència de la imatge i la seva preponderància va lligada a una disminució del presencial, de la presència física, i també a una disminució en la potència de la paraula.





Més enllà de la imatge, les trobades presencials amb altres persones i el llenguatge és el que permet a l'adolescent anar construint la seva identitat, el seu ésser. "Qui sóc jo? Qui vull ser? Quin desig per la meva vida?". Les preguntes fonamentals segueixen sent les mateixes que per a les generacions anteriors. Preguntes a les quals la imatge no pot respondre.