El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha dit aquest dilluns que la seva formació mantindrà un 'no' a la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per dignitat, coherència política i perquè no s'ha posat cap solució sobre la taula.





En roda de premsa aquest dilluns durant la reunió de la direcció executiva del partit, Bonvehí ha dit: "Estem davant d'un 'no' clar als pressupostos. Vam ser el primer partit que va dir un 'no' clar als pressupostos".





"Seguim estant allà on érem: en un 'no' als pressupostos", ha dit Bonvehí, que ha reptat el president del Govern, Pedro Sánchez, a portar els comptes al Congrés per a la seva tramitació, i quan així ho faci, valorarà els tràmits parlamentaris i si presenta esmenes a la totalitat.





"Si (la tramitació) fora a dia d'avui, el més lògic seria que presentéssim una esmena a la totalitat", ha avisat Bonvehí, que ha assegurat que no pot detallar quin tràmit parlamentari durà a terme en un o dos mesos davant d'una eventual presentació dels comptes.





A més, Bonvehí ha anunciat que dilluns que ve 14 tota la direcció del partit celebrarà una executiva extraordinària amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica): "Tenim per davant un any electoral i polític importantíssim".





Així, el partit ha volgut que una de les primeres reunions de l'any siguin amb Puigdemont "per aprofundir i analitzar la situació política i centrar-se en les municipals i les europees", ha dit sobre la celebració de comicis.





DIVERGÈNCIES INTERNES





Tot i això, ha avisat que qualsevol acció que el PDeCAT dugui a terme en aquest terreny estarà consensuada amb el món independentista i amb el Govern: "Anirem en consonància amb un 'no' als pressupostos".





"Donem un marge al fet que el senyor Sánchez presenti els pressupostos i quan els presenti l'estratègia serà conjunta amb el món independentista i amb el Govern", ha detallat Bonvehí, que ha instat a veure què aposta per Catalunya inclou Sánchez en els comptes.





Sobre el fet que un 'no' als comptes els s'alineï amb PP i Cs, Bonvehí ha tancat: "Estic segur que l'independentisme no donarà cap victòria a CS i al PP", per això caldrà anar amb una proposta conjunta.





Sobre les discrepàncies entre la número dos i el tres del partit, Miriam Nogueras i Ferran Bel, respectivament, en el posicionament davant els PGE, Bonvehí ha dit que les seves visions "no són tan divergents, sinó complementàries".





CANVI DE SEU





Bonvehí ha anunciat que el partit traslladarà la seva seu a un altre edifici, més diàfan i obert abans del 30 de gener, ja que l'edifici, propietat de Convergència, va ser venut fa dues setmanes: "Ja us anunciarem on anem. Serà imminent".





Ha avançat que la nova seu estarà a la ciutat de Barcelona en un espai modern, no un edifici d'habitatges com ara, sinó en un lloc "més obert i diàfan" d'acord amb els partits moderns.





Preguntat per les despeses de 120.000 euros del president de la Generalitat, Quim Torra, en viatges durant 2018 en comparació als 9.000 gastats per l'expresident Carles Puigdemont, ha dit que és evident que en aquesta legislatura "la internacionalització ha estat present".





Sobre la candidatura del seu partit a Barcelona per a les eleccions municipals i un eventual paper d'Elsa Artadi a la llista, ha sostingut que la candidata és Neus Munté i que tota la confiança està dipositada en ella perquè gestioni aquesta llista.