Perquè proven els adolescents les drogues? Aquesta és la pregunta que s'han formulat des del CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) en el seu últim estudi sobre els hàbits de drogoaddicció en els joves que cursen 1r i 2n d'ESO d'instituts de la província de Tarragona.





Les dades demostren que aproximadament un 11% dels joves ha provat en alguna ocasió alguna droga i que li ha agradat. Només un 2% reconeix haver-les provat i que no repetirà.





Els motius són variats: un 29% dels joves van dir que provaven les drogues per evasió, un 27% per diversió, un 18% per provar noves experiències, un 10% per seguir la moda, un 2% perquè no veu cap risc i un 3% per perdre la vergonya.





No obstant això, alhora que els joves ofereixen aquestes raons personals, també reconeixen el mal que poden causar el tabac o la marihuana. De fet, entre les principals motivacions per no provar les drogues es troba el que els joves pensen que són perjudicials (ho afirma un 50% dels entrevistats).





Per Yolanda Ortega, metge de família, vocal de docència de la CAMFiC i impulsora de l'estudi, "que un 50% dels joves rebutgi provar les drogues perquè perjudiquen la salut és un símptoma de la feina ben feta per part dels professionals de la salut , dels formadors i dels pares. Però és també cert, que ens ha d'alarmar que fins a un 11% dels joves que han provat les drogues reconeguin que els va agradar i que continuaran consumint".





En l'estudi han participat uns 200 escolars de quatre instituts de Salou de la província de Tarragona. Es van fer 8 sessions en què metges de primària i mossos d'esquadra explicaven els joves els riscos sanitaris i legals del consum de substàncies. Es va aprofitar aquestes sessions informativa per preguntar-los sobre els motius pels que consumien.