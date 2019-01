La Comissió Europea ha notificat a l'Organització Mundial del Comerç (OCM) la intenció del bloc d'imposar aranzels definitius del 25% a les importacions de 26 categories de productes d'acer de tercers --quan superin un límit determinado--.





D'aquesta manera, Brussel·les redobla la guerra aranzelària contra els Estats Units després que Trump finalment no aprovés l'estiu passat cap nou aranzel que afectés les relacions econòmiques entre els dos blocs.





Després de reunir-amb Juncker al juliol de 2018, Trump va virar la seva pressió comercial cap a la Xina, a la qual sí que ha imposat nous aranzels. En les pròximes setmanes s'espera que tant Europa com els EUA es reuneixin per mirar de nou les balances comercials intercontinentals amb la finalitat d'apropar els tipus aranzelaris a zero. Però aquesta decisió de les autoritats europees pot entelar unes discussions que es preveuen complicades.





Brussel·les justifica l'adopció d'aranzels definitius després de concloure en una investigació que les importacions al mercat europeu han augmentat de forma significativa i s'espera que segueixin augmentant.





La Comissió Europea addueix que la indústria europea no s'ha recuperat encara "plenament" de la crisi de l'acer mundial i insisteix que si segueixen augmentant les importacions d'acer al mercat europeu hi haurà una pressió a la baixa de preus, que volen contrarestar artificialment amb aquest nou impost a les importacions d'acer.