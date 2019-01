E l Gran Teatre del Liceu de Barcelona acollirà el 21 de març l'acte de lliurament dels primers Premis Òpera XXI, ha informat el teatre líric en un comunicat aquest dilluns.





Després de l'acte de deliberació del jurat s'ha completat el cartell de guanyadors d'aquests guardons que premiaran l'activitat lírica durant la temporada 2018-2019.





Aquesta primera edició es tancarà amb una cerimònia de lliurament al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu el proper 21 de març, i comptarà amb l'assistència de tots els premiats.





SIS CATEGORIES





D'acord amb les bases publicades el maig passat, entre les sis categories d'aquests premis el jurat ha hagut de decidir entre la concessió de millor Direcció Musical, Direcció d'Escena, Millor Cantant, Millor Iniciativa de desenvolupament o Difusió de l'activitat operística i Nova producció Lírica.





Han resultat premiats Guillermo García Calvo --Millor Direcció Musical per 'Siegfried' a l'Òpera de Oviedo--, el director d'escena Calixto Bieito --per seu treball en la producció 'Die Soldaten' al Teatro Real el passat maig-- i la soprano Mariella Devia --per la seva interpretació de Lucrezia Borgia en la temporada operística de l'Associació d'Amics de l'Òpera de la Coruña--.





Mirna Lacambra recollirà el premi al Projecte de Desenvolupament de l'activitat operística per la seva tasca al capdavant d'Amics de l'Òpera de Sabadell, i el Teatre Reial rebrà el guardó a la nova producció operística per la escenificació de 'Gloriana'.





Han integrat el jurat els musicòlegs Jaume Radigales i Begoña Lolo, la soprano Ana María Sánchez, els periodistes Gonzalo Alonso, Pablo Meléndez-Haddad, Fernando Sans i Juan Ángel Vela del Campo, i l'escriptor musical Ramon Gener.