La revista satírica francesa 'Charlie Hebdo' dedica cada any 1,5 milions d'euros a qüestions de seguretat, segons ha revelat el seu director, Riss, el dia que coincideix amb el quart aniversari de l'atemptat que es va cobrar la vida de dotze persones a la seu de la publicació.





El 7 de gener del 2015, els germans Saïd i Chérif Kouachi, simpatitzants d'Al-Qaeda a la Península Aràbiga (AQPA), van entrar a la redacció i van obrir foc a discreció com a represàlia per la publicació de diverses caricatures del profeta Mahoma.





L'atac, que va marcar l'inici de l'any més complicat per a França en matèria de terrorisme, va obligar la revista a gastar "sumes enormes" de diners per garantir la seguretat del seu personal, ha explicat Riss en una entrevista a Franceinfo.





"Per any, són gairebé 1,5 milions d'euros els que hem de gastar-nos per garantir la seguretat" tant de les oficines com del personal, ha afirmat, per tot seguit lamentar que "en aquest moment" la revista no compta amb cap ajuda de l'Estat.





La revista, que ha publicat un número especial amb motiu de l'aniversari, factura a la setmana "al voltant de 30.000 exemplars" en quioscs i compta amb "gairebé 30.000 abonats", però el director ha advertit que la situació financera actual "no és viable". "Estem en contacte amb diverses persones del Ministeri per poder millorar", ha apuntat.





La mort dels germans Kouachi ha complicat la investigació i la depuració de les responsabilitats per l'atac contra 'Charlie Hebdo', però al desembre del 2018 va ser detingut a Djibouti un terrorista, Peter Cherif, que hauria collaborat amb els autors materials de l'atemptat.





Els ministres de l'Interior, de Justícia i de Cultura, acompanyats de l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, han assistit aquest dilluns a una cerimònia amb les oficines de la revista per recordar els fets de fa quatre anys. Un mural recorda ara les víctimes de la tragèdia.