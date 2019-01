Josep Baselga torna a la primera línia de la investigació científica contra el càncer de la mà d'un dels grans grups farmacèutics mundials.





La companyia Astrazeneca ha informat de l'arribada al seu equip "del científic oncològic de renom mundial, José Baselga". Aquest nomenament arriba pocs mesos després que el científic hagués de dimitir després de saber-se que havia rebut pagaments d'empreses farmacèutiques





Segons va publicar The New York Times, Baselga no va comunicar aquests pagaments i els va ometre en diferents articles publicats en una revista acadèmica de l'Associació Nord-americana per a la Investigació del Càncer (AACR), contravenint el codi deontològic dels investigadors.





Però això no sembla importar a Astrazeneca, que assegura que el metge espanyol contribuirà a reforçar les seves noves divisions d'investigació. Pascal Soriot, conseller delegat de Astrazeneca, declara al comunicat de la companyia que Baselga és "un científic excel·lent líder en oncologia" i que "els seus èxits han conduït al desenvolupament de diferents medicines innovadores".