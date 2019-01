Borrell viatja a l'Índia per impulsar-hi la presència d'empreses espanyoles

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha arribat aquest dilluns a l'Índia, en un viatge amb un marcat contingut econòmic, ja que entre els seus objectius hi ha impulsar la presència d'empreses espanyoles en un país que és ja la sisena economia del món, que creix a taxes d'un 7 per cent anual i que està a punt d'arribar a la Xina com el més poblat del món, encara que amb unes altes taxes de desigualtat.









Borrell ha estat convidat a participar en els Diàlegs Raisina, en l'organització col·labora el Ministeri d'Exteriors indi, i aprofitarà per mantenir contactes polítics amb membres de l'executiu del país, a més d'amb altres dirigents, com els seus col·legues de l'Iran i Austràlia.





En una conversa informal amb els periodistes a l'avió que l'ha portat a Nova Delhi, el ministre i l'equip que l'acompanya han esbossat les línies d'una relació que encara és incipient però que té un potencial de xifres aclaparadores. A tall d'exemple, l'Índia necessitarà 40.000 vagons de tren per renovar la seva xarxa ferroviària, i una extensa xarxa hidroelèctrica, nuclear, solar i eòlica per donar subministrament elèctric a la seva població i, al mateix temps, descarbonitzar la seva economia.





Al costat de les perspectives de negoci a llarg termini, el ministre tractarà d'impulsar també altres projectes més imminents. Per començar, la signatura d'un contracte que ja està adjudicat, però no rubricat encara, per construir 56 avions de transport militar C-295 d'Airbus, dels quals 16 es fabricaran a Espanya. També per Navantia, que va presentar-se a una licitació per construir quatre portahelicòpters (com el vaixell de l'Armada espanyola Juan Carlos I).





Altres empreses com Indra i CAF també estan pendents de licitacions, respectivament, en els sectors de trànsit aeri i de material ferroviari i Talgo ha obert una oficina al país i està fent proves per poder presentar-se a licitacions.





També hi ha oportunitats en els sectors d'aigua i sanejament, els serveis turístics (des de 2011 s'ha duplicat el nombre de turistes indis que viatgen a Espanya) i els serveis educatius. Al costat de Borrell i l'equip d'Exteriors, viatja a la delegació espanyola la directora general de Comerç i Inversions, María Paz Ramos Resa; el responsable de Relacions Internacionals de la CEOE, Narciso Casado, i la directora general de la Cambra de Comerç d'Espanya, Inmaculada Riera.