La discreta ruptura d'Albert Rivera i la seva parella Beatriz Tajuelo

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, i la seva ja exparella Beatriz Tajuelo van decidir posar fi a la seva relació el passat mes de novembre per causes que no han transcendit a l'opinió pública perquè la parella ha intentat ser disdreta.





Rivera es va separar anteriorment de Mariona Saperas, mare de la seva filla, amb la qual va estar tretze anys.









Posteriorment, va començar la seva relació amb Tajuelo, nascuda a l'Hospitalet de Llobregat, que va sortir en algunes ocasions al costat del dirigent taronja, sobretot amb motiu de les eleccions, encara que no estiguessin casats ni es parlés de noces.





Quan Albert i Beatriz van començar la seva relació, ella era hostessa de vol i passava molt temps fora de casa.





Va deixar la seva professió per dedicar-se a la comunicació del cantaor de flamenc Miguel Poveda i col·laborar en la promoció de l'empresa del cantant dins del Departament de Producció en Miguel Poveda Produccions SL