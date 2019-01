Denuncien que la causa del procés es va adjudicar a dit al jutjat 13 de Barcelona

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que quatre exalts càrrecs del Govern presenten aquest dimarts una denúncia per suposades irregularitats en l'adjudicació de part de la causa del procés sobiranista al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, al·legant que es va escollir aquest jutjat per la ideologia del jutge.









En una entrevista a Rac1, Aragonès ha explicat que la causa no podia anar a parar a un jutjat que sortia o entrava de guàrdia -com era el cas del 13, el titular del qual era Juan Antonio Ramírez Sunyer, mort al novembre-, per la qual cosa creu que es van vulnerar les normes de repartiment: "Hi ha sospites fonamentades que s'ha posat a un jutge a dit perquè instruís d'una determinada manera".





Aragonès ha dit que els denunciants són secretaris generals i altres càrrecs d'aquesta posició que han estat investigats per aquest jutjat, tots vinculats a ERC, "tot i que potser hi ha altres que s'acabin adherint".





"Sospitem que es va articular tot un sistema perquè anés a parar a un jutjat determinat per fer la instrucció en una línia determinada", ha indicat Aragonès, que ha dit que ha costat molt de temps obtenir proves d'aquesta presumpta irregularitat i ha confiat que es podrà demostrar.





El vicepresident ha subratllat que si es demostra que el jutjat 13 no era competent, la causa haurà de ser declarada nul·la: "No es podria fer servir res d'aquesta causa, si és nul·la, al Tribunal Suprem, i haurien de atribuir-la a un altre jutge, d'acord amb les normes de repartiment, i que tornés a començar".





Aragonès ha recordat que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estan empresonats per aquesta causa, de manera que, de prosperar la denúncia, "s'hauria d'actualitzar la seva situació d'acord amb la informació que es pot utilitzar, i que no és la del Jutjat 13".