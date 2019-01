Sánchez porta aquest divendres al Consell de Ministres el projecte de Pressupostos

El president del Govern central, Pedro Sánchez, preveu portar el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) al primer Consell de Ministres de l'any, el divendres 11 de gener, per tal d'iniciar la tramitació parlamentària tot i no tenir garantits els suports necessaris, segons ha explicat en una entrevista a Efe.





També presentarà al gener el gran pla econòmic per als propers anys, que s'ha batejat com l'agenda del canvi i que s'interpreta com un intent d'enfocar la tasca del Govern cap a un altre lloc que no sigui el procés independentista català.





El president nega de moment que vagi a avançar les eleccions, però si no aconsegueix aprovar els PGE es veurà en un seriós problema, a més del desafiament català i el descens socialista a Andalusia.









Sobre el bloc Partit Popular-Ciutadans-Vox a Andalusia, Sánchez afirma que són moltes les veus a Europa que no comprenen l'actitud de la formació taronja, amb Albert Rivera al capdavant, de pactar amb la ultradreta.