Messi i Cesc inverteixen en el FC Andorra de Piqué

Des que es va fer oficial la compra del Futbol Club Andorra per part del grup Kosmos, empresa creada i presidida per Gerard Piqué, dia a dia s’han anat succeint les notícies en clau de fitxatges, altes, baixes i aspiracions d’un projecte que vol portar l’entitat tricolor fins al futbol professional.









Fins ahir, l’últim nom que s’havia vinculat de manera directa a la iniciativa era el de l’empresa japonesa Rakuten, gegant del comerç electrònic, que donava encara més entitat al nou escenari de l’equip del Principat, informa el 'Diari d'Andorra'.





Els dubtes sobre la voluntat del central blaugrana de crear un projecte sòlid es van esvaint amb el pas dels dies i l’última mostra és que, tal com va avançar el diari 'Sport', Leo Messi és un altre dels accionistes del nou FC Andorra. Tot i que se’n desconeixen les quantitats, la intervenció econòmica de l’argentí no seria, ni de bon tros, tan elevada com la de Piqué.





L’últim futbolista que s’ha incorporat a l’accionariat és l’exjugador del Barça i amic íntim dels dos astres culers Cesc Fàbregas.





Així es vol garantir que la voluntat de convertir el conjunt andorrà en un equip professional va de debò i prova d’això és que, tot i que se’n desconeix la identitat, Messi i Gerard Piqué compartirien altres negocis.





Cal destacar que tant Cesc com el de Rosario formen part de l’accionariat des que es va fer efectiva la compra del club, però els noms de tots dos no s’han donat a conèixer fins ara.