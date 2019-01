CaixaBank i la Federació Espanyola del Vi renoven la seva col·laboració

CaixaBank i la Federació Espanyola del Vi (FEV) han renovat la seva col·laboració per promoure la competitivitat al sector del vi a Espanya, han informat en un comunicat aquest dimarts.





Fruit d'aquest acord, l'entitat financera ajudarà a impulsar la internacionalització dels vins espanyols i posarà a la seva disposició una cartera exclusiva de productes i serveis.





A més, els membres de la FEV podran assistir a les jornades Agrobank que periòdicament organitza CaixaBank per analitzar i debatre temes d'interès per al sector.





Han subscrit l'acord el director general de CaixaBank, Juan Alcaraz, i el president de la Federació Espanyola del Vi, Miguel A. Torres, amb l'objectiu de crear i generar noves oportunitats per al conjunt del sector.





Alcaraz ha assegurat que la renovació d'aquesta col·laboració posa a disposició del sector la línia de negoci Agrobank i els serveis de comerç exterior i internacionalització per impulsar la seva sortida a l'exterior: "El sector vinícola a Espanya és d'una qualitat altíssima i aspira a un major reconeixement internacional, un objectiu que des CaixaBank volem ajudar a aconseguir".





Per la seva banda, Torres ha destacat que la FEV té com una de les seves prioritats garantir un entorn favorable i competitiu en què les empreses desenvolupin la seva activitat exterior i incrementin el valor de les seves exportacions, i "això inclou comptar amb socis de confiança que comparteixin la visió internacional del negoci, com és el cas de CaixaBank ".