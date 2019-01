El líder de la formació dretana Alternativa per a Alemanya (AfD) a la ciutat-estat de Bremen, Frank Magnitz, ha estat hospitalitzat aquest dilluns després de patir greus ferides en ser atacat per un grup d'encaputxats, segons ha informat el partit.

La Policia ha indicat que l'atac s'ha produït aquest dilluns a la tarda en una plaça del centre de la localitat alemanya, que es troba al nord-oest del país.





Els tres assaltants, que no han estat identificats, tenien la cara coberta, tal com reflecteix el comunicat de la formació. Els agents sospiten que l'atac es deu a causes polítiques.





La Policia, així com la Fiscalia de Bremen, ha obert una investigació sobre aquesta qüestió. Així mateix, les forces de seguretat han instat qualsevol que hagi estat testimoni de l'atac a acudir a les autoritats.