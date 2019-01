La repatriació dels muntanyencs catalans morts al Perú serà "lenta i llarga"

El president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino, ha lamentat aquest dimarts la mort de tres muntanyencs catalans --dos de Sant Cugat del Vallès i un altre de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - i del seu guia peruà aquest diumenge una allau a la muntanya Mateu, al Perú, i ha dit que el procés de repatriació dels cossos serà "lent i llarg".

MÉS INFORMACIÓ Moren tres alpinistes catalans i el seu guia peruà en una allau a Perú





En roda de premsa aquest dimarts, Merino ha destacat que les pluges de les últimes setmanes han complicat el rescat dels cossos dels quatre morts i del supervivent, també veí de Cerdanyola.





Ha afirmat que aquest últim excursionista es troba hospitalitzat però està fora de risc, i el procés de repatriació dels cossos dels seus companys serà lent i de moment han estat traslladats a un centre hospitalari, després del que començarà el tràmit burocràtic.





El president de la Federació ha confirmat que cap dels excursionistes catalans, de 26 anys, estava federat, no eren socis del Club Muntanyenc Sant Cugat ni acudien al rocòdrom, sinó que practicaven el muntanyisme "com una afició més" i eren estudiants adscrits a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).





RUTA "ACCESSIBLE I FÀCIL"





L'experimentat excursionista de la Federació Jordi Pons ha assegurat que el rescat s'ha fet amb la col·laboració de l'Exèrcit de l'aire del Perú i ha destacat que es tracta d'una muntanya "accessible i fàcil d'ascendir, però no sense risc".





Pons ha sostingut que en aquesta zona hi ha diverses cimeres inferiors a 6.000 metres freqüentades per excursionistes que no són alpinistes, i ha afegit que els Andes han patit canvis en els darrers anys per raons climatològiques que "estan complicant la manera d'accedir als cims" .





En aquest sentit, Merino ha explicat que han contactat amb el Club Andino Peruà, que els ha assegurat que el canvi climàtic feia difícil que els guies poguessin preveure el risc d'accidents en aquesta zona.





"Les proves de perillositat es realitzen a la part de la base, aquest risc és el que hem d'assumir", ha reconegut Pons, que ha dit desconèixer aquesta muntanya i que per això és difícil determinar si els excursionistes van arriscar massa i com és la zona on es va produir l'allau.