L'obertura del Ralli Dakar, considerat el raid més dur del món, ha començat aquest dilluns amb dos dels seus favorits, l'espanyol Joan Barreda (Honda) i el de Qatar Nasser al-Attiyah (Toyota), dominant respectivament en motos i cotxes, una categoria en què Carlos Sainz (Mini) va cedir gairebé dos minuts en l'inici de la defensa de la seva victòria del 2018.

Un total de 247 quilòmetres, només 84 d'especials, entre Lima, capital del Perú, l'exclusiu protagonista d'aquesta 'curta' edició, i la localitat de Pisco, van ser els encarregats de donar el tret de sortida a una prova que ja té els primers líders destacats, tots dos amb més de minut i mig d'avantatge.





En les dues rodes, el castellonenc Barreda espera coronar-se per fi com el campió després de diversos anys infructuosos. Per a això, va decidir començar amb força des de la sortida i ningú, excepte el xilè Pablo Quintanilla (Husqvarna) va poder inquietar-lo.





Barreda no va tenir excessius problemes per assolir el que és el seu 17è triomf d'etapa en aquest raid, atès que va ser el més ràpid des del principi fins al final. Ja en el primer 'way point' havia pastat 15 segons d'avantatge sobre Quintanilla, una distància que va augmentar fins a gairebé el minut sobre el sud-americà.





Finalment, el pilot espanyol no es va relaxar gens i va acabar emportant-se la primera etapa amb un temps de 57:36, amb 1:34 d'avantatge sobre el xilè i ja gairebé tres minuts (2:52) sobre el nord-americà Ricky Bravec (Honda).





A més, la jornada va ser positiva per al castellonenc que ja té molt avantatge sobre altres favorits com el guanyador de l'any passat, l'austríac Matthias Walkner (3:12), el del 2017, el britànic Sam Sunderland (2:56), i el del 2016, l'australià Toby Price (3:08), tots de KTM.





Pel que fa a la resta d'espanyols, Oriol Mena (Speedbrain), va ser el següent millor classificat en el 14è lloc a més de 7 minuts, mentre que Laia Sanz va començar en la posició 31, a 12:38 de Barreda.