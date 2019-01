La companyia de mitjans digitals PlayGround presentarà un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà aproximadament al 55% de la plantilla, ha informat el digital aquest dimarts en un comunicat.





PlayGround --que té uns 150 treballadors-- ha assegurat que la mesura és "necessària per assegurar la viabilitat de la companyia", que en aquest últim any ha patit una caiguda en els seus ingressos, i ha remarcat que aquesta no afectarà la seva activitat .





Es tracta d'una companyia de mitjans digitals que produeix contingut en sis idiomes --espanyol, anglès, francès, italià, portuguès i alemany-, enfocada a la creació i distribució de continguts, i que es va fundar en 2008 com una web de continguts musicals.