Desconvoquen les vagues de Ryanair per al 10 i el 13 de gener

Els sindicats Sitcpla i USO han desconvocat les jornades de vaga previstes per al dijous 10 de gener i el diumenge 13 de gener a les quals estaven convocats els tripulants de cabina (TCP) a Espanya de Ryanair després d'arribar aquesta matinada a un acord amb l'aerolínia, han anunciat els dos sindicats en un comunicat conjunt.









L'acord, aconseguit en la Direcció General de Treball després de més de 14 hores de reunió, haurà de ser ratificat en assemblees pels tripulants de cabina i amb ell es fixen "els fonaments" per normalitzar les relacions laborals d'aquest col·lectiu sota el marc jurídic i laboral espanyol.





En l'acord subscrit amb Ryanair s'inclou el compromís d'iniciar immediatament la negociació del primer conveni col·lectiu per als tripulants de cabina de l'aerolínia, el que, segons els sindicats, era "impensable" fa uns mesos.





"La consecució de l'acord aconseguit en la matinada del dia d'avui és el resultat d'un llarg any i mig de lluita i accions sindicals coordinades tant al territori nacional com en el marc de la Unió Europea. Com a conseqüència de la signatura de l'acord procedirem de manera immediata a la desconvocatòria de les vagues previstes per als dies 10 i 13 de gener de 2019", han indicat els sindicats.





Els sindicats han de celebrar ara assemblees en les diferents bases per explicar com afecta a cada treballador l'acord assolit.





MILLORES





Per a les organitzacions sindicals, un dels principals èxits que contempla l'acord és la garantia d'estabilitat en l'ocupació i la millora de les condicions laborals, al costat de la qual era la principal reivindicació sindical: l'aplicació de la legislació espanyola.





"Estem convençuts que aviat tots els treballadors de Ryanair a Espanya podran gaudir plenament dels seus drets com a ciutadans de la Unió Europea", conclouen.