La rèplica d'un immigrant treballador del camp andalús a Vox s'ha fet viral per la seva claredat a l'hora de definir què és ser espanyol.





"Són les 6 i alguna cosa més i hi ha almenys 3 graus. Això és el que fem els immigrants: treballar", assenyala Serigne Mamadou, un jove d'origen senegalès, des d'un camp de cultiu gelat en un municipi sevillà.





"Espanyols primer? On estàs tu ara mateix? Espanyols primer sóc jo, que sóc aquí al camp donant canya. Vostè és l'últim dels espanyols perquè el que fa és entrenar els joves perquè siguin racistes", continua Mamadou.





Assegura que hi ha espanyols que no són racistes, sinó bona gent, pel que té una petició: "Senyor de Vox: Si vol fer alguna cosa per Espanya deixi de parlar".





Destaca que dia a dia la comunitat immigrant conviu amb els prejudicis: "Venim buscant diners per dur a Àfrica, perquè la nostra família coma. No a robar ni per vendre droga, ni per fer res dolent a ningú".