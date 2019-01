S'acosta una nova recessió econòmica?

Segons l'OIT, des que va començar la crisi hi hauria 30 milions de desocupats més en el món i per al 2019 el nombre total de desocupats seria de 213 milions (6% de la població activa) conjuminat amb un dèficit de 65.000 milions de dòlars en els pressupostos dels països pobres i amb prop de 44 milions de persones vivint en l'absoluta pobresa pel que les autoritats econòmiques mundials haurien d'impulsar la fràgil i incipient recuperació econòmica global, promoure una capacitat productiva diversificada i garantir una evolució equilibrada dels ingressos. No obstant això, el proteccionisme econòmic implementat per Donald Trump, la inestabilitat financera dels EUA i la possibilitat d'un Brexit traumàtic podria provocar que la crisi sistèmica acabi llastrant la incipient i fràgil recuperació econòmica mundial i desemboqui en escenaris d'estancament econòmic secular (secular stangantion) , ja que el fenomen de la globalització econòmica ha aconseguit que tots els elements racionals de l'economia estiguin interrelacionats entre si a causa de la consolidació dels oligopolis, la convergència tecnològica i els acords tàcits corporatius, del que seria paradigma el coqueteig d'Alemanya amb la recessió tècnica.





CAP A LA TERCERA ONADA DE LA RECESSIÓ?





La possibilitat real de la tercera onada de la recessió estaria passant desapercebuda per a la majoria d'agències de qualificació a causa de la desconnexió amb la realitat que els portaria a justificar l'exuberància irracional dels mercats, de manera que es compliria la famosa frase de l'iconoclasta John Kenneth Galbraiht. "Hi ha dues classes d'economistes: els que no tenim ni idea i els que no saben ni això". Així, l'"efecte papallona" traslladat a sistemes complexos com la Borsa de Valors, tindria com a efecte col·lateral la impossibilitat de detectar amb antelació un futur immediat ja que els models quàntics que utilitzen serien tan sols simulacions basades en models precedents (Teoria de la Inestabilitat financera de Minsky), de manera que la inclusió de tan sols una variable incorrecta o la sobtada aparició d'una variable imprevista provoca que el marge d'error d'aquests models s'amplifiqui en cada unitat de temps simulada fins excedir fins i tot el límit estratosfèric del cent per cent, donant lloc a un nou esclat o crash borsari.









Aquest esclat tindrà com a efectes col·laterals la consegüent inanició financera de les empreses, la subsegüent devaluació de les monedes d'incomptables països per incrementar les seves exportacions i com efectes benèfics l'obligar les companyies a redefinir estratègies, ajustar estructures, restaurar les seves finances i restablir el seu crèdit davant el mercat (com va passar en la crisi borsària del 2000-2002) i com danys col·laterals la ruïna de milions de petits inversors encara enlluernats per les llums de l'estratosfera, la inanició financera de les empreses i el conseqüent efecte dòmino en la declaració de fallides.





RISC D'UNA DÈCADA D'ESTANCAMENT A L'ECONOMIA ESPANYOLA?





Fins al 2008, l'economia espanyola es va basar en la coneguda "dieta mediterrània", (els ingredients principals eren el "boom" urbanístic, l'exportació, el turisme i el consum intern), fórmula que creava excel·lents plats minimalistes, d'aparença altament suggestiva i preu desorbitat però buits de contingut culinari i amb data de caducitat impresa (2008), a causa del esclat de la bombolla immobiliària i l'enfonsament del castell de cartes de l'economia espanyola. Si segueix obviant la inversió en intel·ligència, Espanya podria convertir-se en la pròxima dècada en un país tercermundista a nivell de recerca i innovació, condemnat a comprar patents estrangeres i produir productes de baix perfil tecnològic que requereixin mà d'obra d'escassa o nul·la qualificació i fàcilment explotable, ja que encara que Espanya segueix competint en gran nombre de sectors amb les economies de referència en tenir costos laborals competitius, tindria com a Taló d'Aquil·les de les seves exportacions el repte de la qualitat dels seus productes i el no estar ben posicionada en els mercats emergents.





Finalment, en el cas que el deute públic i privada prossegueixin el seu vol per l'estratosfera, que els salaris segueixin congelats o amb increments inferiors a l'IPC, que el crèdit bancari segueixi sense fluir amb normalitat a uns tipus d'interès reals a pimes, autònoms i particulars i no s'aprofiti la dilació en els terminis per reduir el dèficit en incrementar la inversió en obra pública i reduir la desocupació, l'economia espanyola es veurà abocada a un perillós còctel explosiu, (el DDD), els ingredients seria una deflació en els preus que impedirà a les empreses aconseguir beneficis i als treballadors incrementar els seus sous, un deute privat impossible d'assumir per les empreses i unes taxes d'atur endèmiques superiors al 15%, el que podria generar una dècada d'estancament en l'economia espanyola, rememorant la Dècada perduda de l'economia japonesa.