El moviment feminista s'alça contra Vox: Ni un pas enrere

Un centenar d'entitats feministes han fet de forma simultània actes i rodes de premsa en vint ciutats espanyoles per plantar cara a la ultradreta de Vox i defensar els drets de les dones.









Sota el lema 'Feminisme, ni un pas enrere', denuncien al partit Vox per la negació de la violència masclista, així com al Partit Popular ia Ciutadans per la seva "complicitat", segons assenyalen en un comunicat conjunt.





Les associacions rebutgen el que consideren un intent de retrocedir en els drets de les dones i realitzaran més mobilitzacions en els pròxims dies i setmanes a favor de la igualtat, la dignitat i la seguretat.





Entre les properes accions, figura una concentració a Sevilla davant el Parlament andalús el 15 de gener i està previst que les organitzacions feministes se sumin també des de les principals ciutats espanyoles.





Consideren que les mesures que proposa Vox per donar suport al pacte de PP i Cs a Andalusia són antidemocràtiques i van en contra de les dones, de manera que avisen que no permetran "cap retrocés en els drets".





Vox ha condicionat el suport al PP a la derogació de la llei andalusa d'igualtat i violència de gènere i al final de les inversions per lluitar contra la violència de gènere.