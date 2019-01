Tram creu que la conductora del tramvia accidentat a la parada de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) va perdre el coneixement en el moment final de la frenada, de manera que va xocar al final de la línia de la T4 i la T6.

MÉS INFORMACIÓ Restablert el servei del Tram després de l'accident en Sant Adrià





Fonts del Tram han sostingut que el tramvia va funcionar correctament, després d'haver analitzat la caixa negra i les imatges enregistrades pel tramvia, ha informat aquest dimecres Betevé.





Les mateixes fonts han assenyalat que l'atestat policial acabarà de confirmar aquesta hipòtesi sobre l'accident, que va ocórrer dimecres passat i va deixar quatre ferits, inclosa la conductora.





La conductora, que va ser donada d'alta el diumenge, va perdre el coneixement després de començar a frenar el acostar-se a l'estació, i el sistema d'emergència mitjançant el que frenen els tramvies si no es prem un botó cada 12 segons --conegut com a dispositiu l'home mort-- no es va activar perquè el va prémer poc abans.





L'accident va provocar afectacions a la xarxa del Trambesòs, ja que els tramvies no van poder arribar a l'estació de Sant Adrià durant diverses hores, i altres línies van modificar el seu servei.