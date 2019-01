Els Mossos d'Esquadra van desarticular un presumpte grup criminal especialitzat en robar cable telefònic a les comarques del Baix Camp i el Priorat (Tarragona) amb la detenció dilluns d'una dona i cinc homes d'entre 20 i 56 anys per presumptes delictes de danys, desordres públics, robatori i pertinença a grup criminal.





En un comunicat aquest dimecres, la policia catalana ha informat que els investigadors van obrir el cas després de detectar que s'havien produït 34 robatoris de cable a uns 12 municipis en l'última part de 2018, valorant el material sostret en 77.210 euros i amb un perjudici en reparacions de 35.900.





Una dotació policial va localitzar el 21 de desembre un vehicle carregat de cable telefònic a la T-312 a Cambrils (Tarragona) i els agents van determinar que suposadament procedia d'un robatori en un tram paral·lel a la N-340 a Mont-roig del Camp ( Tarragona).





CREMA DE PLÀSTIC





La Policia Local de Cambrils va rebre un dia després l'avís que en una masia del municipi s'havia produït una foguera i els agents van comprovar que hi havia una gran quantitat de cable telefònic cremant i van observar que en un magatzem hi havia restes de cremes similars.





Els Mossos van constatar que es tractava d'un presumpte grup criminal format per sis sospitosos que suposadament sostreia el cable a altes hores de la nit i el traslladava a la finca, on el cremaven per eliminar el plàstic i quedar-se amb el coure net.





Posteriorment, els detinguts presumptament usaven fins a tres vehicles per a transportar i vendre el cable, que havien seleccionat abans de robar en base a dos factors: que la línia telefònica tingués el màxim de coure i que el tall no afectés molts abonats per evitar que es donés l'avís de manera immediata.





Els detinguts van passar a disposició judicial a Reus (Tarragona) el dimarts i van quedar en llibertat amb càrrecs.