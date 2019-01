L'Associació de Víctimes de la Talidomia a Espanya (AVITE) i el Ministeri d'Hisenda no han arribat aquest dimecres a cap tipus d'entesa en relació al tractament fiscal a què estan subjectes les ajudes que els corresponen i que estan recollides en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2018.





A la seu del Ministeri, representants de les dues entitats, entre ells la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés María Bardón Rafael, han debatut en una reunió durant més d'una hora, que s'ha saldat novament sense acord, com va passar amb l'anterior trobada de AVITE amb el secretari general de Sanitat, Faustino Blanc.





"És bastant decebedor. Ens diuen que no hi ha res previst. No saben l'impacte econòmic que generaria. El seu plantejament és incoherent i les seves respostes absurdes i contradictòries. No hi ha hagut respostes a la pregunta de si hi ha voluntat política", ha lamentat en declaracions als periodistes l'advocat i portaveu de l'associació, Ignacio Martínez.





Des AVITE defensen que no van a acceptar cap tipus de tracte fiscal diferent del que han rebut els afectats de la talidomida a la resta del món, és a dir: l'exempció fiscal total.





Recorden, com a exemple, que les ajudes a altres col·lectius a Espanya com els contagiats pel VIH o l'hepatitis C, els lesionats en accidents de trànsit, les víctimes de negligències mèdiques, de terrorisme, o qualsevol indemnitzat per un dany causat per l'Administració pública, estan exempts.





Des AVITE, però, incideixen que Sanitat i Hisenda defensen que la Llei de l'IRPF sí que recull a tots aquests col·lectius, però no així als talidomídicos. "Això es podria arreglar amb un Reial decret llei en què se'ns inclogui", ha reiterat el portaveu d'AVITE, que titlla la situació de "rocambolesca".





Per posar en marxa aquests ajuts, en qualsevol cas, encara està pendent el reconeixement individualitzat dels 548 afectats per part de l'Institut Carlos III de Madrid, les primeres sol·licituds es van efectuar fa ja un any.