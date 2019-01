El sindicat Futbolistas ON ha anunciat que recorrerà la sentència de l'Audiència Nacional (AN) en la qual s'impugna la Comissió Negociadora de modificació del Conveni Col·lectiu, formada pel mateix sindicat i LaLiga, i ha lamentat que s'hagin deixat "sense efecte els avanços" que havien aconseguit amb la patronal.

Segons Futbolistas ON la sentència reconeix els seus 2.593 afiliats i anuncia la intenció de recórrer la sentència de l'AN, perquè creu "fermament" que l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) "no només havia comunicat la intenció de negociar novament parts del conveni, sinó que estava negociant en la Comissió Paritària del Conveni i que la seva intenció era negociar, encara que en solitari", cosa que constitueix "un atac" al seu dret a la negociació collectiva.





"Cal recordar que aquesta comissió va ser constituïda per LaLiga i Futbolistas ON, si bé AFE va ser convocada en igualtat de condicions, amb totes les garanties i informació, i amb el seu espai reservat perquè se sumés a la taula negociadora quan ho considerés oportú. El conveni encara segueix vigent i per modificar-lo s'exigeix que les parts que el van signar (AFE i LaLiga) estiguin d'acord", assenyala en una nota.





Per al sindicat, l'Audiència admet que els advocats d'AFE van notificar a LaLiga propostes de modificació del conveni col·lectiu, "si bé entén que no és suficient per deduir que aquest sindicat volia asseure's a negociar un canvi de conveni, i per aquest motiu ha anul·lat la Taula de Negociació".





"Si Futbolistas ON va acudir a constituir-la va ser perquè sabíem que AFE i LaLiga volien realment modificar el conveni arran del que ha passat amb el Reus. La nostra intenció era contribuir a aquesta modificació, per aquest motiu ens vam animar a negociar millores del conveni en defensa dels futbolistes", ha argumentat.





A judici seu, es va convocar i informar AFE de l'ordre del dia de totes les reunions, així com dels avanços assolits, amb l'aspiració que acudís a la Taula de Negociació i fes força per incrementar les millores.





"No obstant això, en comptes d'acudir-hi, va presentar una demanda contra la Taula de Negociació, en la nostra opinió la seva preocupació no era obtenir unes determinades millores en el conveni sinó seguir sent l'únic sindicat negociador", ha lamentat.





En aquest sentit, la demanda interposada per l'AFE ha aconseguit que, segons Futbolistas ON, "es deixin sense efecte" els avanços que LaLiga i aquest sindicat havien assolit, com l'increment dels salaris dels futbolistes, una nova indemnització per als casos de lesions greus i mesures de protecció per evitar un nou cas Reus o primes per antiguitat.