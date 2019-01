El pianista islandès Víkingur Ólafsson estrenarà el dimarts 15 de gener al Palau de la Música Catalana de Barcelona el Cicle Philip Glass dedicat al compositor, ha informat l'auditori en un comunicat aquest dimecres.





Proclamat el 'Glenn Gould d'Islàndia' pel 'New York Times' i guanyador dels guardons més prestigiosos del seu país, arriba per primera vegada a l'Estat com a solista amb les entrades esgotades.





El cicle tindrà després continuïtat amb l'organista Iveta Apkalna; el mateix Philip Glass acompanyat per l'Orfeó Català i els pianistes Maki Namekawa i Anton Batagov; el Collegium Vocale Gent, i la cantant Suzanne Vega amb l'Ictus Ensemble, mentre que clausurarà el cicle la formació BCN216.