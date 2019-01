La Copa del Rei, un respir per al Reial Madrid

El Reial Madrid va fer un pas de gegant a la Copa del Rei després de derrotar el Leganés (3-0) en el partit d'anada dels vuitens de final, gràcies a la bona tasca de Vinicius, autor d'un gol i una assistència, i de Odriozola, generador de perill, objecte d'un penal i arquitecte del segon gol aquest dimecres al Santiago Bernabéu.





Aquest any no hi va haver 'pepinazo' ni sorpreses que valguin. Amb més ofici que futbol, sobretot en l'acte inicial, el Madrid va tapar les seves mancances i va resoldre l'eliminatòria en una segona meitat molt més completa. Vinicius va acabar de guanyar-se l'afecte de la plaça merenga i els dubtes van desaparèixer segons van caure els gols.





I això que els de Solari no van fer una bona primera part, però van poder cobrar avantatge abans d'enfilar el túnel de vestidors. Una internada de Odriozola, el millor dels blancs, va agafar per sorpresa a Gumbau, que va caure en el parany. El lateral donostiarra va caure al mínim contacte, però Gil Manzano no va dubtar a assenyalar la pena màxima. Ramos va batre a Cuéllar i va permetre relaxar-se al Bernabéu en una nit desagradable.





I va poder haver estat molt més descoratjadora per als locals si Martin Braithwaite arriba a estar inspirat. El davanter danès, que va debutar aquest dimecres amb el Lega, va tenir fins a tres ocasions per avançar els pepineros. Dues d'elles molt clares. La primera en un mà a mà que va marxar fregant el pal. La segona va ser una gran aturada de Keylor Navas.





Mentrestant, el Madrid es va agafar a la desimboltura i frescor de Vinicius, l'únic que es va atrevir a qüestionar l'ordre defensiu de l'Lega, ia suportar el rum-rum de Chamartín, inquiet, encara més després del precedent de l'any passat, quan els blanc i blaus van sortir de la Castellana amb el pas a semifinals sota el braç. Molts dubtes, molt fred i poc futbol.





No obstant això, Odriozola va canviar el curs del partit. A tres minuts del descans va estar a punt de culminar una gran jugada amb una passada de la mort i un després va provocar el penal. Ramos va marcar sense estridències i els de Solari van marxar al descans amb més rèdit que futbol i sensacions. A la segona meitat va canviar el xoc per complet.





DEBUT DE BRAHIM





El conjunt blanc va fer un pas endavant i va millorar les seves transicions, sobretot quan Ceballos va començar a calibrar la brúixola. L'andalús va ser una molèstia per als constructors del Lega i de les seves botes van néixer algunes de les millors ocasions per al Madrid. Els de Pellegrino, per la seva banda, van empitjorar les seves prestacions i van donar vida al seu oponent.





La gastada 'llei del futbol'. Si perdones, ho pagues. I així li va passar a un Leganés que va oblidar totes les seves virtuts davant l'empenta del triple campió d'Europa. Un error de Bustinza, que va lliurar molt fluix la pilota a Cuéllar, va ser aprofitat per Benzema. El francès la va passar a Vinicius i aquest li va regalar el gol a Lucas Vázquez, que va marcar a porta buida.





A partir d'aquí tot van ser focs artificials per a l'equip de Solari. Odriozola va regalar el tercer amb una centrada mesurada que va rematar Vinicius amb una volea sensacional. Poc plàstica, però tremendament efectiva. El gol va matar un Lega al que ja no li quedaven forces. De fet, Pellegrino va aprofitar aquests últims minuts per fer debutar a José Arnáiz, el jove talent del Barça.





Va completar la golejada el debut del flamant fitxatge Brahim Díaz. El malagueny, que tan sols ha entrenat una vegada amb el Madrid, es va posar de curt per a alegria de la seva afició. El triomf calma les aigües a la capital d'Espanya, però calen molts com aquest per començar a aclarir les borrasques que aguaiten a l'encara campió d'Europa. La tornada, sense molta molla, serà d'aquí a set dies a Butarque.