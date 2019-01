Grifols tempteja fer-se amb el nou Camp Nou i després revendre'l

La farmacèutica Grifols tempteja fer-se amb el nou Camp Nou quedant-se amb els drets per batejar l'estadi amb un nom comercial, però la Junta Directiva del FC Barcelona sospita que en realitat volen revendre els 'naming rights' i quedar-se amb una comissió com a broker.









Els serveis jurídics del FC Barcelona estudien la proposta de Víctor Grífols, l'empresari que va treure al Joventut de Badalona de la desaparició de la lliga de bàsquet. Aquest estaria disposat a avançar almenys 200 milions per iniciar les obres de l'Espai Barça.





Aquestes obres inclouen remodelar les instal·lacions del Camp Nou per augmentar la capacitat de 99.354 seients fins als 105.000, i construir un nou Palau Blaugrana per 12.000 aficionats.





Les obres del nou estadi tenen un termini previst de dos anys i estan valorades en uns 600 milions d'euros, dels quals el president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, volia finançar 300 milions a través de la venda dels 'naming rights ', amb 200 milions d'un crèdit sindicat organitzat per Goldman Sachs i amb la venda dels nous espais comercials de les renovades instal·lacions.





Fins al moment, Bartomeu no ha aconseguit aquests 300 milions, de manera que l'oferta de la família Grífols tindria molt sentit, però fonts coneixedores de la negociació expliquen que els advocats del club han recomanat no tancar el pacte perquè hi ha un interès real de Grifols a revendre posteriorment el contracte a un tercer i aquesta operació podria provocar un conflicte d'interessos.