El 80 per cent dels homes d'Espanya estaran obesos el 2030

El 80% dels homes adults d'Espanya i el 55% de les dones presentarà obesitat o sobrepès en 2030, segons un estudi d'investigadors de Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Imim) i metges de l'Hospital del Mar de Barcelona, que estimen que hi haurà 27 milions de persones amb aquesta condició.









L'estudi, que revisa mig centenar d'articles que analitzen dades de més de 300.000 persones, ha permès als investigadors fer el seguiment de l'evolució de la prevalença del sobrepès i l'obesitat a l'Estat entre 1987 i 2014, ha informat aquest dijous el Hospital del Mar en un comunicat.





A partir d'aquests resultats, s'han realitzat estimacions per als anys 2006, 2016 i 2030, i, segons estima l'estudi, el 2016 hi havia a Espanya uns 24 milions de casos d'excés de pes, un 70% dels homes i la meitat de les dones amb més de 16 anys.





Si es manté aquesta tendència, els investigadors preveuen que aquesta xifra superarà els 27 milions de persones en 2030, afectant al 80% dels homes i al 55% de les dones d'aquesta franja d'edat.





Segons el primer signant del treball, Álvaro Hernáez, les xifres "estan en línia del que està passant a Europa, una línia de moderat creixement de la prevalença de l'excés de pes en la població adulta".





L'estudi ha estimat que entre els anys 1987 i 2014 es va produir un increment anual de l'excés de pes del 0,28% en homes i del 0,10% en dones, i de l'obesitat del 0,5% en homes i del 0,25 % en dones.





INTERVENCIONS





Per trencar la tendència de creixement, els investigadors advoquen per intervencions en diferents nivells, des de nous impostos als aliments menys saludables i protecció dels que componen les dietes saludables, a polítiques educatives per promoure hàbits saludables, com l'exercici regular ja a l'escola .





També apunten que s'hauria d'avançar en noves estratègies farmacològiques quan fos necessari, i han considerat que els plans de prevenció de l'obesitat podrien tenir un fort impacte i ser molt rendibles.