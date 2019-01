Barcelona tindrà el primer servei de dentista municipal d'Espanya

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per crear el primer dentista municipal de l'Estat amb l'objectiu d'oferir un servei d'odontologia amb preus ajustats als costos -un 40% inferiors als actuals-, que atengui 36.000 persones a l'any i que entri en funcionament en el termini d'un any.





En una roda de premsa aquest dijous, l'alcaldessa, Ada Colau, ha explicat que la iniciativa acompanya a la qual es va presentar al novembre, però la novetat és que aquesta estarà oberta a tota la població, encara que l'objectiu és arribar "al 12% de la població que no es pot permetre pagar el dentista". En aquest sentit, serà gratuït per a les persones vulnerables.









La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha explicat que el primer centre tindrà vuit butaques i 23 treballadors, i que la intenció és que s'instal·li a Sant Andreu, Sant Martí o Nou Barris, "barris on abunda més la gent que no es pot pagar el dentista", i un any després haver-la posat en funcionament, s'ampliaran 8 butaques més en un altre centre.





El dentista municipal oferirà extraccions, periodòncies, higienes dentals, obturacions, endodòncies, pròtesis amovibles i fixes, fèrules, implants i ortodòncies, i les tarifes oscil·laran entre els 55 euros per una obturació, 160 per a una endodòncia i 30 per a una higiene, preus, ha assegurat Tarafa, que no impediran que el servei tingui "una màxima qualitat" tant en els productes com per part dels professionals.





Amb la iniciativa, l'Ajuntament espera combatre els factors que impedeixen l'accés al dentista: la limitada cobertura pública existent, les desigualtats en la utilització de serveis i les disfuncions en l'oferta privada que els mateixos col·legis professionals han denunciat reiteradament.





Tot i que el govern municipal va contemplar la possibilitat d'ampliar l'oferta actual de serveis gratuïts d'odontologia social o oferir subvencions als col·lectius amb menys recursos econòmics, ha apostat per una iniciativa "sosteniblement econòmica, autofinançada i sense beneficis", que es materialitzarà en una empresa ja existent 100% municipal, Barcelona de Serveis Municipals (BSM).





Tarafa ha volgut destacar que el servei no farà competència deslleial als altres dentistes, ja que el preu serà de mercat però ajustat -no hi haurà beneficis-, no hauran subvencions ia més ha recordat: "Entrem amb una quota de mercat petita".