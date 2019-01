El PDeCat denúncia l'electoralisme de Colau amb el servei de dentista municipal

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per crear el primer dentista municipal d'Espanya amb l'objectiu d'oferir un servei d'odontologia amb preus ajustats als costos --un 40% inferiors als actuals--, que atengui 36.000 persones a l'any i que entri en funcionament en el termini d'un any.





En una roda de premsa aquest dijous, l'alcaldessa Ada Colau ha explicat que la iniciativa acompanya a la qual es va presentar al novembre, però la novetat és que aquesta estarà oberta a tota la població, encara que l'objectiu és arribar "al 12% de la població que no es pot permetre pagar el dentista". En aquest sentit, serà gratuït per a les persones vulnerables.





Tanmateix, el grup municipal del PDeCAT a l’Ajuntament de Barcelona ha denunciat avui que després de prometre rebaixes en la funerària i l’aigua, el populisme de l’alcaldessa Ada Colau ofereix ara, a 5 mesos de les eleccions, aquest servei de dentista.





La portaveu adjunta del Grup del PDeCAT, Sònia Recasens, ha explicat que el projecte de servei públic d’odontologia per a tota la ciutadania serà inviable i insostenible per incapacitat d’ajustar-se a la demanda, i ha reclamat que s’aposti per ampliar aquesta oferta a través de la “tarifació social” en el marc dels serveis d’atenció social als collectius i famílies més necessitades.









PRIMER DESPLEGAMENT





La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha explicat que el primer centre tindrà capacitat per vuit pacients i 23 treballadors, i que la intenció és que s'instal·li a Sant Andreu, Sant Martí o Nou Barris, "barris on abunda més la gent que no es pot pagar el dentista", i un any després haver-la posat en funcionament, s'ampliaran 8 butaques més en un altre centre.





El dentista municipal oferirà extraccions, periodòncies, higienes dentals, obturacions, endodòncies, pròtesis amovibles i fixes, fèrules, implants i ortodòncies, i les tarifes oscil·laran entre els 55 euros per una obturació, 160 per a una endodòncia i 30 per a una higiene.





Tot i que el govern municipal va contemplar la possibilitat d'ampliar l'oferta actual de serveis gratuïts d'odontologia social o oferir subvencions als col·lectius amb menys recursos econòmics, ha apostat per una iniciativa "sosteniblement econòmica, autofinançada i sense beneficis", que es materialitzarà en una empresa ja existent 100% municipal, Barcelona de Serveis Municipals (BSM).





Tarafa ha volgut destacar que el servei no farà competència deslleial als altres dentistes, ja que el preu serà de mercat però ajustat -no hi haurà beneficis-, no hauran subvencions ia més ha recordat: "Entrem amb una quota de mercat petita".