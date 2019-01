La Guàrdia Civil ha desenvolupat una operació sota la coordinació de l'Audiència Nacional en la qual s'investiga 83 implicats en el tripijoc d'apostes esportives en línia, entre ells 28 tennistes professionals. S'han detingut 15 persones, entre les quals es troben els capitosts de l'organització i se n'investiga 68 més.





Segons la Guàrdia Civil, entre les 83 persones implicades hi ha 28 tennistes professionals, entre detinguts i investigats. Un dels tennistes, Marc Fornell, va participar en l'últim US Open. L'operatiu ha estat coordinat pel Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.





L'Institut Armat ha informat aquest dijous del balanç de l'operació 'Bitures', iniciada el passat mes d'octubre, en la qual dóna per desmantellada una organització delictiva dedicada a subornar tennistes professionals de les categories ITF Futures i Challenger per posteriorment coordinar la realització massiva i simultània d'apostes esportives, segons s'havia pactat amb el tennista corromput.





L'operació es va iniciar arran de la denúncia que van posar els responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), organisme d'anticorrupció de caràcter internacional responsable de vetllar per la integritat al món del tennis.





A partir d'aquesta denúncia, els agents van centrar la seva investigació sobre un tennista espanyol i van aconseguir desembullar el complex entramat que havien teixit. Per aconseguir els seus objectius, l'organització criminal va usurpar milers d'identitats de ciutadans amb les quals duien a terme les apostes, vinculant-les a comptes d'apostadors i moneders electrònics en què revertien els guanys obtinguts amb la finalitat d'emmascarar la seva veritable identitat i no tributar a la Hisenda Espanyola pels diners obtinguts fraudulentament.





PARTICIPACIÓ D'ARMENIS





Un grup d'individus armenis s'ajudaven amb un tennista professional que era el nexe entre ells i la resta dels membres de la xarxa. Una vegada aconseguien el suborn, els membres de nacionalitat armènia es desplaçaven als llocs on es disputaven els partits amb la finalitat de comprovar i assegurar-se que el tennista complia amb el prèviament pactat i s'aprofitaven, segons la Guàrdia Civil, "de la seva imponent corpulència".





Així mateix, donaven l'ordre que s'efectuessin les apostes esportives en diversos punts d'àmbit nacional i internacional. Els agents han constatat que l'organització operava almenys des de febrer del 2017, per la qual cosa s'estima que han pogut generar uns guanys milionaris amb l'operativa descrita.





Durant l'explotació de l'operació s'han dut a terme onze escorcolls domiciliaris simultanis en nou províncies espanyoles, en els quals s'han intervingut 167.000 euros en efectiu, una arma, proves documentals de les identitats usurpades, més de 50 dispositius electrònics, ordinadors, peces de joieria i bosses (invertien els guanys en objectes de luxe), nombroses targetes de crèdit de moneders electrònics en què acumulaven els ingressos i cinc vehicles d'alta gamma.





S'ha procedit al bloqueig i intervenció dels saldos de 42 comptes bancaris dels investigats, diversos immobles, saldos de nombrosos comptes associats a moneders electrònics on acumulaven importants summes de diners utilitzant enginyeria financera.





Els ara detinguts transferien els diners entre diversos comptes per finalment acumular-ho tot en comptes sota el seu control, sempre sota identitats usurpades. Se'ls atribueix responsabilitat penal pels delictes d'integració en organització criminal, corrupció entre particulars (àmbit esportiu), estafa, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes i usurpació d'identitat.





La Guàrdia Civil ha recordat que les apostes per Internet són un fenomen en auge que mou grans summes de diners, especialment les relacionades amb l'àmbit esportiu. Per això, la investigació de les activitats delictives relacionades amb el joc és una prioritat per a les Forces de Seguretat. Assenyala que "centenars de persones", la identitat de les quals va ser usurpada han estat perjudicades perquè la xarxa desmantellada apostés a nom seu sense tributar davant de la Hisenda Pública els guanys generats.





L'operació ha estat duta a terme per agents pertanyents a l'Equip de Delictes Econòmics de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, i ha comptat amb la collaboració dels membres de l'Oficina Europea de Policia (EUROPOL), així com de la Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri d'Hisenda.