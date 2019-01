La 14ª BCNegra, que començarà el dijous 24 de gener i fins al diumenge 3 de febrer, tindrà com a leitmotiv l'imaginari dels ports --territoris amb les seves pròpies lleis, intercanvis i compravendes-- i la seva "iconografia i impacte artístic en els autors" amb 41 activitats, 28 moderadors i un centenar d'autors.





En roda de premsa aquest dijous, el comissari de la setmana, Carlos Zanón, ha detallat que cada xerrada tindrà el nom d'un port, inventat o real, i ha enaltit la importància d'aquestes instal·lacions a ciutats com Barcelona, València, Marsella, Los Ángeles i Baltimore, ha dit en fer referència a la sèrie de 'The Wire'.





"El port és un lloc d'acolliment i d'esperança, de comiats, d'arribada d'influències i d'entrada de la idea de llibertat en èpoques de dictadura", ha argumentat, mentre que el comissionat de Cultura de l'Ajuntament, Joan Subirats, n'ha destacat la importància com a centre turístic i d'immigració.





AUTORS "POTENTS"





Sobre els autors convidats, ha destacat que el certamen no vol fer un 'hit parade' dels escriptors que estan de promoció, sinó que la seva presència té un sentit en el marc de les conferències, així els escriptors destacats que visitaran la setmana seran John Banville, Leila Slimani, Ken Bugul, Ferran Torrent, David Peace i Yasmina Khadra, "els més potents", a més del llibreter de gènere Otto Penzler.





També hi haurà Rosa Montero, Charles Cumming, Esther García Llovet, Mick Herron, Bernard Minier, Lisa McInerney, Toni Hill, Núria Cadenes, Nacho Carretero, Jordi de Manuel i Núria Queraltó, així com l'argentina Claudia Piñeiro, que serà guardonada amb el XIV Premi Pepe Carvalho.





Amb 170.000 euros de pressupost, la setmana dispersarà la seva programació per diversos punts de la ciutat, com la Biblioteca Jaume Fuster, Aribau Multicines, 'Las Golondrines' del port i la Fundació Navegació Oceànica, entre d'altres.





RUTES EN GOLONDRINA





Amb el port com a imatge d'aquesta edició, el festival dedicarà una activitat a les golondrines, fundades fa 130 anys, en la qual un conjunt d'autors es trobarà amb els seus lectors mentre passegen en aquests vaixells en rutes alternatives a les habituals.





A part, com va establir el certamen la passada edició de jugar a aprofundir en un personatge, un llibre i un autor, aquesta edició tindrà com a personatge la icona del feminisme del segle XXI Lisbeth Salander --creat per Stieg Larsson--; el llibre serà 'Total Khéops', de Jean-Claude Izzo, i l'autor serà Chester Himes.





El festival també homenatjarà l'excomissari i fundador de la setmana i llibreter Paco Camarasa amb diversos actes dedicats a la seva memòria, especialment dos dies d'acceptació del seu llegat donat per la parella de Camarasa, Montse Clavé, a l'Arxiu del Districte de Ciutat Vella.





Entre la resta d'activitats, Zanón ha avançat que el festival s'obrirà a altres expressions artístiques, com el teatre, la poesia, el cinema, la música, i les sèries; amb l'anàlisi de noves tendències del gènere, com la sèrie 'True Crime', però també amb viatges al passat, de la mà dels llibres de terror Bolsilibros.





Sobre els assistents, l'any passat unes 8.600 persones van visitar el certamen, una xifra que el comissari espera reeditar, encara que "no és una prioritat", ha dit Zanón.





Subirats ha destacat que el número 14 acosta el certamen a l'edat adulta, i després de recordar Paco Camarasa, ha agraït l'encert de Carlos Zanón en la continuïtat de la programació.