M. Night Shyamalan torna als cinemes amb 'Glass', tercera part de la trilogia que va iniciar el 2000 amb 'El protegido' i que va continuar fa dos anys, de manera sorpresa, amb 'Múltiple'.





La pel·lícula, que s'estrenarà als cines espanyols el proper divendres 18 de gener, reuneix Samuel L. Jackson i Bruce Willis reprenent els seus personatges gairebé 20 anys després, Al costat d'ells estaran James McAvoy i Anya Taylor-Joy, que repeteixen després 'Múltiple', a més de la nova incorporació de Sarah Paulson.





Tal i com el seu indica el seu títol, 'Glass' posa ara el focus en el personatge de Jackson, conegut com Mr. Cristal, que, en paraules de l'actor, arriba a aquesta última entrega disposat a "posar el seu pla en marxa", aliant-se amb la Bèstia per demostrar que els dolents també hi ha al món real i no només en els còmics.





La pel·lícula reprèn la trama aproximadament 15 anys després dels esdeveniments de 'El protegido', amb un Elijah "recuperant el seu lloc, aïllat, amb nous companys de joc", tal com ha explicat Jackson durant la presentació del film a Londres. Tot i que el pas dels anys és evident per Mr. Glass i necessitarà l'ajuda de la Bèstia per dur a terme el seu pla, l'actor no dubta a assenyalar el veritable dolent de la cinta: "Elijah".





'GLASS' NO VA A COMPETIR AMB MARVEL





Enfrontada a aquests personatges hi haurà la doctora Ellie Staple, la psiquiatra disposada a acabar amb els deliris de grandesa d'aquest trio interpretada per Sarah Paulson, qui interpreta a l'únic personatge protagonista nou en la saga. "Hi ha una escena en la qual estic asseguda davant dels tres, parlant molt i vaig pensar: 'Això fa por'", confessa l'actriu sobre el seu debut en la franquícia.





El personatge de Paulson suposa un vincle amb 'Múltiple', que també inclou la figura del psiquiatre. "Vaig voler seguir amb aquesta temàtica en 'Glass'. Havia de ser una pel·lícula de còmic i alhora un thriller psicològic molt potent", explica el director.





Encara Shyamalan classifica a 'Glass' com una pel·lícula de superherois, el director reconeix que, tot i que "'Glass' no va a competir amb Marvel", volia aportar un canvi al gènere.





'Glass' no va a competir amb les pel·lícules convencionals de superherois però, convencerà als fans d''El protegido' i 'Múltiple'? "No ho sé, però ofereix un tancament. Té un final i possibilitats", sentencia Jackson.