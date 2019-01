Nou gest del president del Govern central... i més pressions encara perquè els independentistes tramitin i aprovin els pressupostos generals. Pedro Sánchez ha anunciar que es compromet a complir amb les inversions en infraestructures previstes a la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya, han informat fonts socialistes.





Sánchez vol donar compliment a aquesta disposició de l'Estatut, que preveu que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'equipari a la participació relativa del PIB de Catalunya amb relació al PIB de l'Estat per a un període de set anys.





Amb aquest gest, el Govern espanyol vol complir "uns compromisos històrics amb Catalunya que els governs del PP no van arribar a complir" mai en considerar que no estaven obligats a fer aquesta inversió.





Malgrat que el Tribunal Constitucional va interpretar la literalitat de la disposició --"la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures (...) s'equipararà a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l'Estat per a un període de set anys"-- per considerar que s'escapava de les competències autonòmiques, Sánchez ha recuperat aquesta vella reclamació del nacionalisme per a intentar seduir a PDeCat i a ERC perquè donin el vistiplau als comptes públics.





ICETA HO VALORA COM UN "GRAN ARGUMENT"





Dimarts, en una reunió del grup del Parlament PSC-Units, el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ja va anunciar que el Govern central anava a presentar un altre "gran argument" per aconseguir l'aval dels grups del PDeCAT i ERC a les finances públiques de l'Estat.





"Alguns hem estat treballant. Us puc dir que encara tindrem un altre argument en favor de l'aprovació dels Pressupostos", va expressar el líder socialista.