Naturgy va commemorar aquest dimecres 9 de gener el 175 aniversari de la companyia amb un concert de música clàssica al Teatre Reial de Madrid, presidit per Sa Majestat el Rei. Al concert van assistir més d'un miler de convidats.





Felip VI va estar acompanyat pel president de la companyia energètica, Francisco Reynés, així com el Consell d'Administració i el Comitè de Direcció de Naturgy. L'Orquestra Simfònica de Madrid, dirigida per Inma Shara, va interpretar diferents simfonies de reconeguts compositors així com peces clàssiques al costat de tres tenors de prestigi.