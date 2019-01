El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha traslladat aquest dijous al president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que el Ministeri de Foment licitarà 375 milions d'euros en infraestructures ferroviàries d'Extremadura en el primer semestre del 2019.





Així l'hi ha traslladat Ábalos en una reunió que ha mantingut amb Fernández Vara al Ministeri de Foment, i en la qual també han participat el president de Renfe, Isaías Táboas, i la presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera.





Durant la trobada, el ministre de Foment ha explicat que la inversió en infraestructures ferroviàries d'Adif i Adif Alta Velocitat s'incrementarà un 41 per cent en aquesta comunitat autònoma respecte al pressupostat en 2018.





En concret, ha assenyalat que la inversió prevista es destinarà a actuacions a realitzar tant en alta velocitat com a la xarxa convencional ferroviària i contempla la renovació d'infraestructures ferroviàries per a les línies que connecten Extremadura tant amb Madrid, com amb Andalusia i Castella-la Manxa , segons informa el Ministeri de Foment en nota de premsa.





També en la reunió s'han analitzat les actuacions que està duent a terme el Ministeri de Foment per millorar les connexions ferroviàries i el material rodant que presta servei a la regió, i s'ha constatat la "reducció operada en el nombre d'incidències registrades en els últims dos mesos".





En aquest sentit, el ministre ha lamentat les incidències més recents, que van tenir lloc a les festes nadalenques, davant les quals ha reiterat la necessitat de "perseverar en les mesures adoptades" i, al mateix temps, en el "impuls de noves actuacions que redunden en una millora de la qualitat del servei".





Finalment, el ministre ha subratllat que aquestes inversions mostren el "ferm compromís" del Govern amb els extremenys, que "segueixen patint el dèficit d'inversions ferroviàries a la regió".





Per la seva banda, el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha plantejat entre altres assumptes en aquesta reunió Renfe i Adif responguin davant el Pacte pel Ferrocarril a les demandes de la societat extremenya pels problemes del tren a Extremadura, segons ha assenyalat el cap de l'Executiu regional en un 'tuit' després de la reunió.