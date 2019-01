Podemos no es fia del Govern. La formació estatge considera que la documentació que li ha facilitat el Ministeri d'Hisenda no inclou de forma prou clara la seva petició principal respecte als lloguers: implantar un límit màxim al preu dels contractes.





En aquest sentit, Echenique ha assenyalat que tot i que estan estudiat la informació que els ha proporcionat Hisenda sobre els Pressupostos, també han constatat que hi ha "molt pocs avenços" en pel que fa a aquestes mesures que han de ser desenvolupades per decret o projecte de llei .





"La veritat és que en aquestes mesures fonamentals per millorar les condicions de vida de la gent hi ha molt pocs avenços, hi ha molts incompliments a dia d'avui", ha denunciat el 'número tres' de Podemos.





Però és que els 'podemitas' tampoc veuen clar que l'Executiu hagi de tirar endavant altres compromisos signats a l'octubre, com limitar "les pujades abusives de la factura de la llum" o reformar les lleis sobre violència masclista. Per això han plantejat un repte al Govern: o hi ha decrets reals i concretes sobre lloguers i aquestes altres mesures, o no votaran positivament els pressupostos.





¿CANVI DE GUIÓ?





Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Foment ha començat a sondejar als grups de l'oposició, entre ells Cs i PDeCAT, a la recerca de suports per convalidar el decret llei que estableix canvis en el mercat del lloguer, davant el menor marge que deixa al Govern el fet que el seu principal aliat parlamentari, Unidos Podemos, hagi anunciat que no li donarà suport.





Aquest decret llei se sotmetrà al seu debat de convalidació el pròxim 22 de gener, amb set més aprovats pel Govern al desembre, i la previsible abstenció de Unidos Podemos obliga el Govern a esgotar els seus suports amb la resta de l'oposició, ja que el PP s'ha oposat frontalment a les mesures contingudes en la norma.





Per superar el rebuig dels 134 vots del PP, que podrien ser 137 en cas d'unir-se els seus socis electorals d'UPN i Fòrum Astúries, el PSOE haurà de reunir inevitablement a Ciutadans, però també a grups com ERC, PDeCAT, PNB o Compromís.





Fins al moment, el Govern ja ha sondejat almenys a Ciutadans i PDeCAT, que han mantingut directament o indirectament converses amb l'Executiu, segons han informat fonts de les dues formacions.





Amb Ciutadans, el Govern ha celebrat una reunió aquesta mateixa setmana, en què s'han compromès a facilitar documentació per tal d'arribar a un acord per aconseguir el seu suport, ja que la formació taronja no es tanca a donar suport al decret.





En tot cas, el suport de Ciutadans, PDeCAT i, eventualment, ERC, no n'hi hauria prou al Govern per superar els vots del PP i els seus socis electorals, i hauria de mirar tant a PNB i a Compromís --cinc escons i quatre escons, respectivament-- per completar els seus suports de cara a la convalidació del decret.