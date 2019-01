Polèmica per la visita de Rull al seu fill a l'hospital

L'exconseller Josep Rull va rebre un permís extraordinari d'urgència la tarda del dissabte 5 de gener per sortir de la presó de Lledoners (Barcelona) i poder visitar el seu fill menor d'edat a l'hospital, segons ha informat Serveis Penitenciaris .









El fill de Rull, de sis anys, es trobava a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) després d'haver patit un fort cop al cap en caure a terra durant un vis-a-vis familiar amb el seu pare el matí del dia 5 .





El cop li va fer perdre el coneixement i els serveis mèdics van traslladar en ambulància a l'hospital.





Rull va ser traslladat sota custòdia policial al centre, on el fill de Rull va passar unes hores desorientat després de despertar-se, sense reconèixer als seus familiars, encara que finalment va ser donat d'alta i va passar la nit de Reis a casa seva.





Segons els Serveis Penitenciaris, abans d'autoritzar el permís es van dirigir al Jutjat de Guàrdia de Manresa, que va recordar que el Reglament Penitenciari permet la concessió de permisos extraordinaris d'urgència, assenyalen.





Concretament, el jutge va fer referència a l'article 161.4 i els Serveis Penitenciaris asseguren que van actuar "d'acord amb la normativa prevista, tal com es fa en qualsevol cas".





La Sala penal del Tribunal Suprem estudia si pren accions contra els responsables de la presó de Lledoners.

















Argumenta que Rull no tenia cap mena de permís ni de l'alt tribunal ni tampoc del jutge de guàrdia de Manresa.





En aquest punt, fonts jurídiques difereixen amb la informació aportada sobre l'ocorregut per la Generalitat, competent en les presons d'aquest territori. Segons el Suprem, una autorització judicial mai es va concedir perquè aquest òrgan no és el competent per a això.





El Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa, que es trobava de guàrdia el 5 de gener, va determinar que no era competent per a decidir sobre la concessió d'un permís extraordinari a l'ex conseller Josep Rull.





El magistrat va resoldre: "No escau concedir (ni deixar de concedir) permís extraordinari de sortida a l'intern Josep Rull Andreu, pres preventiu en el Centre Penitenciari de Lledoners, per mancar aquest Jutjat de competència per a fer-lo de conformitat amb el que es disposa en l'art. 161 4 del Reglament Penitenciari".