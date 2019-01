El Govern central estudia retardar l'edat de jubilació als 65,7 anys en 30 anys

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social vol retardar l'edat efectiva de jubilació des dels 62,7 anys actuals a 65,5 anys en un termini de 30 anys, però sense tocar l'edat legal de jubilació.





Fonts del Ministeri de Treball han indicat que la seva intenció d'elevar l'edat real de jubilació coincideix amb les recomanacions que l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha realitzat en el seu informe per a garantir la sostenibilitat de les pensions.









L'edat de jubilació efectiva en 2018 a Espanya es va situar en 62,7 anys enfront d'una edat legal lleugerament superior als 65 anys. L'AIReF preveu que l'edat real de retir abast el 2027 els 64,5 anys i veu possible arribar a un augment de l'edat efectiva mitjançant diferents vies que no impliquin necessàriament un augment generalitzat de l'edat legal, aspecte en què coincideix el Ministeri de Treball.





En els càlculs recollits en el seu informe de pensions, l'AIReF simula un augment d'un any a l'edat efectiva, des dels 64,5 anys el 2.027 a 65,5 anys el 2048. Aquesta mesura, explica, suposaria una contenció addicional de la despesa en pensions d'entre 0,4 i 1,2 punts percentuals el 2048.





El Ministeri de Treball comparteixen la intenció de portar l'edat real de jubilació fins als 65,5 anys durant els propers 30 anys sense elevar l'edat legal de jubilació. No obstant això, fonts d'aquest Departament insisteixen que aquest increment és una mesura a llarg termini que es debatrà en els propers mesos.





CALCULAR LA PENSIÓ





D'altra banda, l'Executiu també s'ha mostrat favorable a estendre i el període de còmput per al càlcul de la pensió (ara 22 anys, 25 anys a partir de 2022), tal i com recomana la AIReF, i considera que aquesta mesura acostaria la legislació espanyola a estàndards europeus i no hauria de produir "efectes negatius".





Segons els comptes del Govern central, l'evolució de la despesa en pensions és similar a la projectada per la AIReF i situaria la despesa en pensions en un 13,4% del PIB el 2048.