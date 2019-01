Valls defensa el pacte entre PP i Cs a Andalusia malgrat el suport de Vox

L'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha defensat aquest divendres que l'acord PP-Cs a Andalusia és reformista, tot i que ha expressat el seu "profund pesar" per que l'elecció del president es produeixi amb vots d'una formació d'extrema dreta, ha dit en referència a Vox, sense citar-lo.









Així, ha lamentat en un comunicat que el popular Juan Manuel Moreno vagi a ser investit amb els vots "d'una formació d'extrema dreta, en lloc d'aconseguir gràcies a un pacte de totes les forces constitucionalistes", i està decebut amb el PSOE per no abstenir-se per evitar el protagonisme de la ultradreta, segons ell.





Valls ha remarcat que és un candidat a l'Alcaldia independent amb el suport de Cs -i confia a incorporar altres formacions polítiques-, i ha proclamat: "La meva candidatura és l'única que garanteix que no hi haurà pactes amb els populistes i els separatistes" , ni d'extrema dreta ni d'extrema esquerra.