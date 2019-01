Campanya de TMB contra la violència masclista en el transport públic

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Ajuntament de Barcelona han llançat aquest 11 de gener una campanya per combatre les actituds i els comportaments masclistes que afecten les dones en el transport públic. "Volem viatjar tranquil·les! A TMB no hi ha lloc per al masclisme" és el missatge que dóna el personatge de la campanya, Karma, en un vídeo i una falca publicitària que han començat ja a distribuir.





Aquesta iniciativa forma part d'una iniciativa més global i que estan desenvolupant l'ens i l'Administració davant unes dades recopilades en l'última Enquesta de Violència Masclista del 2016 impulsada per la Regidoria de Feminismes i LGTBI, que es basa en més de 4.000 entrevistes realitzades a dones de 16 anys o més residents a la ciutat de Barcelona.









Les dades reflecteixen que des dels 15 anys, el 32,5% de les dones han patit algun tipus d'agressions masclistes en l'esfera social. Preguntades pel lloc en què s'han produït el tranposrte públic es mostra com el lloc on més han patit aquest tipus d'assetjament, el 21,6% dels casos. Segons dades recollides per primera vegada des de l'ajuntament, l'assetjament patit es relaciona més amb l'exhibicionisme i tocaments.





Per això han decidit iniciar aquesta campanya que es pretén desenvolupar en un futur per visibilitzar i denunciar les actituds masclistes en el transport públic i en l'àmbit social. Aquesta iniciativa consistirà en la difusió d'anuncis per la ràdio i vídeos que s'emeten en el circuit del transport públic.





El vídeo serà difós pel sistema MouTV de videoinformació de les xarxes de metro i autobusos, així com per les xarxes socials, mentre que les falques es sentiran en diversos programes de ràdio. També es difondrà el missatge en panells digitals de publicitat de la xarxa de metro.





'VIATJA AMB KARMA'





L'acció contra la violència masclista s'insereix dins de la campanya "Viatja amb Karma" que desenvolupa TMB des del 2017 per assenyalar els comportaments i les actituds incorrectes i insolidàries en el transport públic, així com reforçar els bons comportaments, que són els habituals de la gran majoria.





No es tracta de la primera vegada que des de l'ajuntament denúncia estàs conductes masclistes. Ja al juny de 2017, dins d'aquesta campanya paraigües, es van difondre missatges contra el 'manspreding' o ocupació excessiva d'espai en els seients en els transports públics, comportament en què solen incórrer homes. "Quan seguis, respecta l'espai dels altres" era la consigna.